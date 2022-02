Union: Waffenlieferungen für Ukraine nicht ausschließen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter, hat sich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. "Wir sollten Waffenlieferungen am Ende nicht ausschließen und damit eben auch nicht nur der Ukraine den Rücken stärken, sondern das Kalkül Putins verändern", sagte er dem Sender Phoenix. Seiner Ansicht nach sprechen auch historisch begründete Argumente für Waffenlieferungen an die Ukraine.

"Hätte Polen damals 1939 französische oder britische Panzerabwehrwaffen erhalten, wären nicht polnische Ulanen mit Lanzen auf deutsche Panzer vorgegangen und das Kalkül Hitlers wäre ein anderes gewesen." Allerdings habe die Bundeswehr kaum mehr Bestände auf Lager, die Munitionsvorräte seien leer. Sie sei momentan nicht mal imstande, Deutschland zu verteidigen. Dies müsse ein "Warnzeichen" an die Bundesregierung sein, die die Bundeswehr dringend besser ausstatten müsse, so Kiesewetter.

