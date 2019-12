Union Steel: Wie ist das denn jetzt passiert?

Per 15.12.2019, 01:00 Uhr wird für die Aktie Union Steel am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 0.33 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Umwelt- und Facility Services".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Union Steel auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Union Steel. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Union Steel-Aktie ein Durchschnitt von 0,41 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.325 SGD (-20,73 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,33 SGD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,52 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Union Steel ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Union Steel erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Union Steel ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,51 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 18,8 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.