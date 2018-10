Union Pacific: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Kurs der Aktie Union Pacific steht am 30.10.2018, 20:16 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 145,64 USD. Der Titel wird der Branche "Eisenbahnen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Union Pacific nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 13 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Union Pacific. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 "Buy"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Union Pacific hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,26 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,73%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,47 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Union Pacific derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 143,01 USD, womit der Kurs der Aktie (141,34 USD) um -1,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 155,03 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -8,83 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".