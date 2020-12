Union Pacific: Gerichtsverfahren verhindert Streik der Gewerkschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Union Pacific":

Ein US-Bundesgericht hat Gewerkschaftsmitglieder vorübergehend daran gehindert, gegen Union Pacific (NYSE:UNP) zu streiken, weil sie Bedenken über die Reaktion der Bahngesellschaft auf die COVID-19-Pandemie bei einer Kategorie von Arbeitern haben.

Das US-Bezirksgericht für den Bezirk Nebraska gab am Mittwoch dem Antrag von Union Pacific (UP) statt, die Mitglieder der Brotherhood of Maintenance of Way Employees Division (BMWED) daran zu hindern, gegen UP ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung