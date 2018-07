Union Pacific: Aktienanalyse vom 12.07.2018

An der Börse New York notiert die Aktie Union Pacific am 12.07.2018, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 140,7 USD. Die Aktie der Union Pacific wird dem Segment "Eisenbahnen" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Union Pacific damit 32,09 Prozent über dem Durchschnitt (3,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Transportation & Logistics" beträgt 6,82 Prozent. Union Pacific liegt aktuell 28,78 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Union Pacific hat mit einer Dividendenrendite von 2,03 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,55%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Transportation & Logistics"-Branche beträgt -0,52. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Union Pacific-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,07 ist die Aktie von Union Pacific auf Basis der heutigen Notierungen 38 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Transportation & Logistics" (37,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".