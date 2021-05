Union Pacific Aktie: Unternehmen strebt die Schließung einer texanischen Autoreparaturwerkstatt an!

Weitere Suchergebnisse zu "Union Pacific":

Bis zu 57 Mitarbeiter könnten bis Mitte Juni in einer Wartungseinrichtung der Union Pacific (NYSE:UNP) in Palestine, Texas, entlassen werden.

Union Pacific (UP) bestätigte, dass sie vor kurzem den Mitarbeitern mitgeteilt hat, dass sie die Hauptwagenreparaturwerkstatt in Palestine als Teil ihrer umfassenderen Bemühungen, betriebliche Veränderungen im gesamten Netzwerk der Bahngesellschaft vorzunehmen, schließen wird. Obwohl UP in ihrer Erklärung nicht ausdrücklich den fahrplanmäßigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung