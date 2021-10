Union Pacific-Aktie: Störungen in der Versorgungskette beeinträchtigen!

Überblick

Verlängerte Verweilzeiten von Fahrgestellen und ein Mangel an Zugfahrern dämpften den intermodalen Verkehr von Union Pacific im dritten Quartal. Die Bahngesellschaft hofft jedoch, dass sich die Volumina wieder erholen werden, sobald sich die Unterbrechungen auflösen und die Verbraucheraktivität nach der Pandemie wieder zunimmt, so die Führungskräfte von UP während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals.

