Union Pacific Aktie: Rede und Antwort!

Die Union Pacific Corporation (kurz “Union Pacific”) verbindet laut eigenen Angaben über Union Pacific Railroad 23 US-Bundesstaaten per Schiene. Man sei auch an das kanadische Schienennetz angeschlossen. Und die Aktie? Der Corona-Einbruch vom März ist zu einem großen Teil wieder reingeholt. Auf Jahres-Sicht zeigt sich die Aktie in Euro gerechnet kaum verändert. Für Aktionäre interessant: Diesen Monat stand die CFO des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



