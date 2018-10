Union Pacific Aktie: Es hätte noch besser laufen können

Weitere Suchergebnisse zu "Union Pacific":

UP profitierte von der guten Konjunktur in den USA. Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr um 7,6% auf 10,4 Mrd $. Allerdings schlugen deutlich höhere Treibstoffkosten zu Buche. Der Gewinn stieg dennoch um 25,8% auf 2,8 Mrd $. Es hätte noch besser laufen können. Doch ein Tunnelausfall verursachte im Juni hohe Kosten. Zudem wurde zeitweise das Personal knapp, und UP konnte

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.