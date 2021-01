Union Pacific Aktie: Details hier!

Weitere Suchergebnisse zu "Union Pacific":

Union Pacific (NYSE:UNP) erwartet für das vierte Quartal 2020 eine bereinigte Betriebsquote (OR) von 55,6 %, wie das Unternehmen am Freitag in einem Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission mitteilte.

Die vorläufige Zahl kommt, da das Unternehmen in seine Berechnungen eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von rund 278 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit seinen Investitionen in seine Brazos-Werft in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung