Union Pacific Aktie: Bahngewerkschaft erwägt Klage gegen Union Pacific!

Die Brotherhood of Maintenance of Way Employes Division (BMWED) droht mit Maßnahmen gegen Union Pacific (NYSE:UNP) und behauptet, dass die Bahngesellschaft nicht genug getan hat, um die Arbeiter gegen die COVID-19-Pandemie zu schützen. Die Gewerkschaft, die der International Brotherhood of Teamsters angeschlossen ist, sagte, sie werde Maßnahmen ergreifen, wenn Union Pacific (UP) nicht bis Sonntag auf die Sicherheitsforderungen reagiere. “Hunderte von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



