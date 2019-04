'Union der Mitte' berät über Kurs der CDU

BERLIN (dpa-AFX) - Etwa 20 Vertreter der liberalen CDU-Gruppierung "Union der Mitte" sind in Berlin zu Beratungen über die künftige Ausrichtung der Partei unter der neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zusammengekommen.



Die Teilnehmer der Runde um die stellvertretende schleswig-holsteinische CDU-Chefin und Landesbildungsministerin Karin Prien traf sich am frühen Freitagnachmittag in einem Hotel. Ort und Zeit des Gespräches sollten geheim bleiben. Prien hatte in den vergangenen Tagen betont, in der CDU finde mit der neuen Vorsitzenden kein programmatischer Rechtsruck statt.

Die Gruppierung, die als Reaktion auf den harten Unionsstreit nach der Flüchtlingskrise 2015 entstanden war, hatte Kramp-Karrenbauer im internen Wahlkampf um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel als Parteivorsitzende unterstützt. Neben Prien gehören ihr einige Bundestagsabgeordnete, der nordrhein-westfälische PR-Manager Frank Sarfeld und der hessische Kommunalpolitiker und Bürgermeister der Stadt Eltville, Patrick Kunkel an./bk/DP/fba