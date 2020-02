Union Investment: MarktTicker 7. Kalenderwoche

Was diese Woche wichtig war: Hoffnung behält die Oberhand

Steigende Virusfälle und Gewinnmitnahmen nach Höchstständen

Trotz der – in erster Linie in China – anhaltenden Ausbreitung des Corona-Virus und der weiterhin nur schwer einzuschätzenden Folgen dieser Entwicklung überwog in der Berichtswoche der vorsichtige Optimismus. Eine neue Berechnungsmethode zur Bestimmung der Krankheitsfälle führte zu unerwartet hohen Steigerungsraten und hatte in der zweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung