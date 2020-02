Union Investment: MarktTicker 5. Kalenderwoche

Was diese Woche wichtig war: Corona-Virus dominiert Marktentwicklung

Wirtschaftliche Folgen schwer abzuschätzen

Die Ausbreitung des Corona-Virus in China und weiteren Ländern bestimmte in der Berichtswoche die Entwicklung an den Finanzmärkten. Selbstverständlich steht dabei die medizinische beziehungsweise gesundheitliche Seite an erster Stelle. Aber finanzmarktseitig stellt sich auch die Frage nach den mit der Lage einhergehenden wirtschaftlichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung