Union Investment: MarktTicker 50. Kalenderwoche

Was diese Woche wichtig war: Wahl in UK, Handelskonflikt sowie Fed und EZB

Boris Johnson gewinnt deutlich

And the winner is: Boris Johnson. Mit dem klaren Sieg der britischen Konservativen wird der EU-Austritt Großbritanniens zum 31. Januar 2020 nunmehr sehr wahrscheinlich. Die Gefahr eines ungeregelten Austrittes aus der Europäischen Union sollte damit auch gebannt sein. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung