Union Investment: MarktTicker 4. Kalenderwoche

Was diese Woche wichtig war: Coronavirus in China verunsichert

Aufwärtsbewegung bei den Aktien gestoppt

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China hat die Märkte in der Berichtswoche verschreckt. Der Aufwärtstrend an den Aktienbörsen wurde unterbrochen, die Notierungen gaben zeitweise deutlich nach. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wie etwa US-Schatzanweisungen und deutsche Bundesanleihen waren hingegen gesucht. Am Freitag prägte aber im Tagesverlauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung