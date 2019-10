Union Investment: MarktTicker 42. Kalenderwoche

Was diese Woche wichtig war: Brexit-Deal und China-Daten

Brexit bleibt unsicher

Zum Ende der Handelswoche kam einiges an Bewegung in den Markt. Zunächst waren die Blicke der Anleger in Richtung Großbritannien und EU gerichtet. Beide haben sich am Donnerstag nach der Regelung der Nordirland-Frage auf einen Austrittsvertrag zum 31. Oktober geeinigt. Die Wahrscheinlichkeit eines „harten Brexit“ dürfte damit deutlich gesunken sein. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



