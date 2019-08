Union Investment: MarktTicker 34. Kalenderwoche

Wöchentliche Information zu den Kapitalmärkten für den Zeitraum vom 19. – 23. August 2019

Diese Woche: Deutsches Konjunkturprogramm/Regierungsgespräche in Italien Aktien: Weltweit im Plus Renten: Konsolidierung Ausblick: Verbraucherpreise im Euroraum Was diese Woche wichtig war:

Deutsches Konjunkturprogramm?

In der Berichtswoche prägten mehrere Faktoren das Geschehen an den Finanzmärkten. Zum Wochenauftakt machten Meldungen die Runde, dass die Bundesregierung im Falle einer Rezession ein Konjunkturprogramm auflegen wolle. Der ...