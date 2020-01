Union Investment: MarktTicker 2. Kalenderwoche

Was diese Woche wichtig war: Irak/Iran/USA – Rasche Deeskalation der Lage

Aktienbörsen legen 2019 deutlich zu

Die Entwicklung in den ersten Handelstagen des neuen Jahres hatte so wohl niemand auf dem Schirm. Aber der Reihe nach: Zunächst beendeten Dow Jones, DAX&Co. ein sehr positives Aktienjahr. In den USA gewann der marktbreite S&P500-Index 2019 knapp 29 Prozent, der Dow Jones Industrial Average ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung