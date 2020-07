Union Investment: MarktTicker 29. Kalenderwoche

13.07. – 17.07.2020

Diese Woche: China-Daten vs. Hoffnung auf Corona-Impfstoff

Gemischte Wirtschaftsdaten aus China und Hoffnungen auf einen Impfstoff gegen Corona prägten in der Berichtswoche das Marktgeschehen. Die Aktienmärkte tendierten mit Ausnahme einiger asiatischer Börsen weitgehend freundlich. Die Europäische Zentralbank beließ ihre Geldpolitik am Donnerstag unverändert. Die Rentenmärkte bewegten sich, auch im Rahmen der Sommerpause, in engen Bahnen.

China: Q2-BIP besser