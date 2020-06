Union Investment: MarktTicker 23. Kalenderwoche

01.06. – 05.06. 2020

Diese Woche: Deutsches Konjunkturpaket, EZB stockt Ankäufe kräftig auf

Die Finanzmärkte setzen unvermindert auf die Überwindung der Corona-Krise. Weitere geld- und fiskalpolitische Unterstützungsmaßnahmen wie das in der Berichtswoche beschlossene deutsche Konjunkturpaket und die Aufstockung der Anleiheankäufe (PEPP) der Europäischen Zentralbank waren die herausragenden Themen in der Berichtswoche. Risiko war an den Kapitalmärkten gesucht. Die Aktienbörsen legten



