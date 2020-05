Union Investment: MarktTicker 21. Kalenderwoche

18. – 22. Mai 2020

Diese Woche: Freundlich, aber China verstimmt zum Wochenschluss

In den vergangenen Handelstagen zeigte sich an den Finanzmärkten ein überwiegend freundliches Bild. Die großen Aktienbörsen konnten trotz der am Freitag im Zusammenhang mit China/Hongkong aufkommenden Moll-Töne mehrheitlich zwischen zwei und vier Prozent zulegen. Bei den Staatsanleihen tendierten US-Schatzanweisungen und Bundespapiere weitgehend seitwärts. Am Markt für Peripherie-Staatsanleihen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



