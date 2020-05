Union Investment: MarktTicker 18. Kalenderwoche

30.04.2020 –

Hoffnung auf Medikament treibt die Aktienmärkte Remdesivir soll zur Standardbehandlung werden

Getrieben von der Hoffnung auf weitere Lockerungsmaßnahmen und der schnellen Zulassung eines Medikaments gegen das Corona-Virus verbuchten Aktien in dieser Woche kräftige Kursgewinne. Dabei gelang es dem DAX am Mittwoch, die Marke von 11.000 Zähler kurzfristig zurückzuerobern. Auf Wochensicht bedeutet das – mit Stand per Donnerstagnachmittag – ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



