Union Investment: MarktTicker 11. Kalenderwoche

Was diese Woche wichtig war: Massive Kursverluste, Notenbanken beschließen Maßnahmen

Die Finanzmärkte erlebten eine rabenschwarze Woche. Der Druck an den Kapitalmärkten durch die weitere Ausbreitung des Coronavirus hält unvermindert an. Der starke Ölpreisverfall zum Wochenstart sowie das US-Einreiseverbot für Europäer durch Präsident Trump wirkten wie zusätzliche Brandbeschleuniger in der ohnehin fragilen Lage. Die bislang nicht hinreichend koordinierten oder unzureichenden Maßnahmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



