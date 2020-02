Union Investment: Klimaschutz wird unter Lagarde für EZB zum Thema

Seit Anfang November 2019 ist Christine Lagarde als Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) im Amt. Unter ihr ist vorerst keine signifikante Änderung in der geldpolitischen Ausrichtung zu erwarten. Sie bringt einen auf Konsens ausgerichteten Stil in den EZB-Rat, macht aber auch deutlich, dass sie sich eine aktivere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel wünscht. In einer strategischen Überprüfung soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung