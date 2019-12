Union Investment: Keine Rezession in Deutschland

In Deutschland zeichnet sich dank positiver Impulse aus dem Konsum keine Rezession ab. Es handelt sich jedoch allenfalls um eine Stabilisierung, nicht um eine nachhaltige Besserung. In den USA ist die Zinsstrukturkurve nicht mehr invers, aber die US-Konjunktur verliert an Dynamik. Wie geht es in beiden Regionen konjunkturell weiter?

Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Vorquartal (-0,2 Prozent) legte das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung