Union Investment: Corona-Impfstoffe – Wette auf die Normalisierung

08.12.2020 –

Der Durchbruch in der Impfstoffentwicklung hat den Aktienmärkten einen Schub gegeben. Die Aussichten für Risikoanlagen im Jahr 2021 bleiben gut – entscheidend ist, dass die Impfstoffe in der Breite verteilt werden.

Der 9. November 2020 dürfte vielen Kapitalmarktakteuren in Erinnerung bleiben. An diesem Tag teilte das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech mit, dass sein Corona-Impfstoff in einer späten klinischen Studie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung