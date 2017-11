UnionPay präsentierte auf dem FinTech Festival 2017 in Singapur hochmoderne E-Payment-Technologien

Singapur (ots/PRNewswire) - UnionPay hat auf dem Singapore FinTechFestival (SFF) 2017 vom 13. bis 17. November seine Vision für dieZukunft des elektronischen Zahlungsverkehrs vorgestellt. Dazu zählenu. a. UnionPays Produkte FacePay - eine neueGesichtserkennungstechnologie, mit der Nutzer für Einkäufe bezahlenkönnen, indem sie ein Foto ihres Gesichts machen; Sound Code - eineneue Technologie, die Daten in Ultraschallwellen kodiert, uminteraktive Zahlungen für Benutzer zu ermöglichen; Virtual Reality -eine neue Anwendung, mit der Einzelhändler vor Umsetzung dieLadenausstattung und die Integration neuer Zahlungstechnologienvisualisieren können; und ein verbessertes Risk Management System -das Kartenausgebern und Acquirern dabei hilft, Verbraucherdaten zuverifizieren und die Bewertung der Kreditwürdigkeit in Echtzeitvorzunehmen, um das Risiko von Kartenbetrug zu steueren. DieseTechnologien werden in Real-Life-Szenarien in Partnerschaft mitasiatischen Marken getestet und bieten Besuchern einen Blick in dieZukunft von E-Payments.Joshua, ein Teilnehmer aus dem Silicon Valley, der in derWissenschafts- und Technologiebranche arbeitet, erlebte UnionPayFacePay und war fasziniert: "UnionPay demonstriert innerhalb derFinTech eine sehr starke Innovationsfähigkeit." UnionPay FacePay kannbei der Gesichtserkennung eine Genauigkeit von 99,5 % erreichen undhat zahlreiche potenzielle Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen vonunbeaufsichtigten Szenarien. Die Technologie befindet sich in derPilotphase und wird voraussichtlich bald in Asien eingeführt.FACEPAYFacePay wurde speziell für unbeaufsichtigte Verkaufsszenarienentwickelt und ermöglicht es Nutzern, ihre Einkäufe mitGesichtserkennungstechnologie zu bezahlen. Nutzer können ihreGesichtsidentität mit ihren Zahlungskonten verknüpfen und einekontaktlose Zahlung vornehmen, indem sie ein Foto ihres Gesichts mitdem FacePay-fähigen System machen. Mit einer Vielzahl vonAnwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Lebensmittel und Getränke,Einzelhandel sowie in unbeaufsichtigten Szenarien wie unbemanntenAutomaten, usw. wird diese Technologie in Zusammenarbeit mit LinkFacegetestet und soll in Asien in absehbarer Zukunft eingeführt werden.SOUND CODESoundcode von UnionPay ist eine interaktive, offene Plattform, dieauf Schallwellentechnologie basiert. Mit Soundcode können BenutzerDaten in Ultraschallwellen kodieren und sie an den Empfängerübertragen, bevor sie in lesbare Daten umgewandelt werden. Mithilfevon Sound Code können sich Nutzer auch genauer auf Zielgruppenausrichten, Multimedia-Interaktionen ermöglichen, Informationenaustauschen, Zahlungen tätigen und E-Voucher an Partner übermitteln.Anwendungsmöglichkeiten von Sound Code beinhalten:- Möglichkeit zum Kauf eines Outfits, das von einem Darsteller ineiner Fernsehsendung getragen wird;- Bestellen von Essen über ein Online-Menü, das von einem Gerät miteiner diskreten Ultraschallwelle an das mobile Gerät des Benutzersgesendet wird; und- Erhalt von Informationen über die Auszeichnungen einesSchauspielers, während man sich seine Filme anschaut.VIRTUAL REALITYDie Virtual Reality-Lösung von UnionPay wurde primär fürEinzelhändler entwickelt, um die Ladenausstattung und die Integrationneuer Zahlungstechnologien vor der eigentlichen Implementierung zuvisualisieren. Sie basiert auf der Unreal Engine 4 und dem HTCVive-Headset. Durch das Eintauchen der Benutzer in eine virtuelle,dem realen Leben nachempfundene Einzelhandelsumgebung sieht UnionPayeine Zukunft voraus, in der Zahlungsdienste in denVirtual-Reality-Raum integriert werden und eine kennwortfreie Zahlungauf der Basis biometrischer Identifikation oder Computervisionermöglichen. Diese Lösung wird derzeit in Zusammenarbeit mit derBeijing Sureal Network & Technology Co. Ltd. getestet und in China inBekleidungs- und Lebensmittelgeschäften eingeführt, gefolgt von derImplementierung in anderen Märkten in Asien.RISK MANAGEMENT SYSTEMAls ein ganzheitliches Risikomanagementsystem, dasKartenherausgebern und Acquirern dabei hilft, ihre Verfahren zurBetrugsbekämpfung zu verbessern, bietet das erweiterte RiskManagement System von UnionPay jetzt eine risikobasierteAuthentifizierung, Echtzeit-Betrugsabwehr sowie eine nahezuEchtzeit-Kartenrisikoüberwachung. Das erweiterte System hilftKartenherausgebern und Acquirern nicht nur dabei, Konsumentendaten inEchtzeit zu verifizieren, sondern ermöglicht es ihnen auch, Bonitätund persönliches Kreditrisiko zu bewerten, um die Risiken vonKartenbetrug und betrügerischer Nutzung besser zu steuern."Als globale Marke im Bereich Zahlungen, die sich auf dieVerwirklichung der Vision einer bargeldlosen Gesellschaftkonzentriert, arbeitet UnionPay kontinuierlich mit Entwicklern undPartnern zusammen, um neue Zahlungslösungen zu auszuklügeln, dieVerbrauchern auf der ganzen Welt die Bequemlichkeit undUnkompliziertheit von E-Zahlungen ermöglichen. Vor dem Hintergrundumfangreicher Forschung, strenger Tests und Versuche, haben wir unsdas Ziel gesetzt, Verbraucher, Unternehmen und Finanzinstitute mitkosteneffektiven und sicheren Zahlungstechnologien zu verbinden, diedie Welt des Zahlungsverkehrs definieren. "DasTechnologieschaufenster auf dem Singapore FinTech Festival 2017markiert den Beginn weiterer Zahlungsinnovationen im Zuge unsererintensivierten Bemühungen, künstliche Intelligenz, Blockchain, BigData und Cloud-Technologien zu nutzen, um Verbrauchern undUnternehmen schnellere, sicherere und nahtlosere Zahlungen zuermöglichen", sagte Shuan Ghaidan, Director of Products bei UnionPayInternational.Das 5-tägige Singapore FinTech Festival ist die größteFinTech-Veranstaltung 2017 mit rund 300 teilnehmenden Unternehmen ausmehr als 40 Ländern und Regionen und mehr als 25.000 Besuchern.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/608400/UnionPay.jpgPressekontakt:Hou Lingwei+86-21-2026-5843houlingwei@unionpayintl.comOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell