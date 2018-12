UnionPay führt Rabattaktionen bei Händlern in über 70 Geschäftszentren außerhalb von Festlandchina durch

Finanztrends Video zu



Schanghai (ots/PRNewswire) - Über Neujahr ist Reiselust angesagt.Schon jetzt ermöglichen über 26 Millionen Händler außerhalb vonFestlandchina die Kartenzahlung mit UnionPay und im nächsten Monatgibt es für UnionPay-Karteninhaber in über 70 beliebtenHandelszentren Aktionsangebote.UnionPay ermöglicht seinen Karteninhabern weltweit eine immerreibungslosere ZahlungsabwicklungBereits in 171 Ländern und Regionen wird UnionPay verwendet,darunter in fast allen beliebten Reisezielen. Seit Anfang diesesJahres stieg die Reichweite für die Zahlungsakzeptanz von UnionPay invielen beliebter gewordenen Reisedestinationen weiter an. In Südasienhat sich UnionPay International so mit der National PaymentsCorporation of India zusammengetan und erreicht, dass alleGeldautomaten und die Hälfte der Geschäfte dort UnionPay-Kartenakzeptieren. Innerhalb des Nahost-Markts erreicht UnionPay in derTürkei bereits 90 % Abdeckung. UnionPay konnte durch Kooperationenmit verschiedenen lokalen Agenturen auch schon 100 % Akzeptanz inSüdafrika und Kenia bewirken. In Portugal wird UnionPay an allenBankautomaten und in über 80 % der Geschäfte angenommen.Damit frei und unabhängig Reisende besser auf ihre Kosten kommen,erweitert UnionPay International ständig das Angebot an Geschäften,die UnionPay akzeptieren, mit einem besonderen Fokus auf Hotels undTransportunternehmen. Derzeit wird UnionPay bereits von einer Reihevon Hotelmarken der Weltklasse akzeptiert, darunter MandarinOriental, Peninsula, Shangri-La und Hilton. Mit Hertz, Avis,Europcar, Enterprise und Sixt konnte UnionPay International außerdemdie bedeutendsten Autovermieter der Welt als Kooperationspartnergewinnen.UnionPay stellt seine Aktionsangebote jetzt in über 70Geschäftszentren weltweit zur VerfügungIm Hauptgeschäftsviertel von Auckland ist eineUnionPay-Kartenzahlung in fast allen Einkaufszentren, Restaurants undKinos möglich. Beliebte Geschäfte wie The Loop Duty Free Shop und dasLive Fish Restaurant bieten Karteninhabern von UnionPay außerdembesondere Rabatte.Die Reichweite der UnionPay-Zahlungsakzeptanz liegt inHandelszentren wie dem Hauptgeschäftsviertel von Auckland bereits beiüber 90 %. Das Logo von UnionPay lässt sich in diesen Zentrenproblemlos finden und viele Geschäfte bieten einen Kassenservice aufChinesisch an. Aufgrund seiner steigenden Akzeptanz gewährt UnionPaybis zu 30 % Preisnachlass bei Top-Händlern in 76 Geschäftszentren inüber 30 Ländern und Regionen. Diese Geschäftszentren befinden sich inHongkong, Macao, Japan, Südostasien, Europa und den USA.Aufgrund der Akzeptanz des mobilen Zahlungsdienstes von UnionPayin 43 Ländern und Regionen bietet UnionPay Karteninhabern außerdembesondere Rabatte, wenn sie über die mobile Zahlungsprodukte Einkäufetätigen. Etwa 3.000 Händlerniederlassungen in Hongkong, Macau,Taiwan, Singapur, Australien und Europa bieten Kunden, die mit demmobilen und kontaktlosen Zahlungsdienst von UnionPay, QuickPass,bezahlen, Sofortrabatte. Außerdem erhalten Kunden, die mithilfe derQR-Code-Zahlungslösung von UnionPay, der UnionPay-App, bezahlen, inHongkong 20 % Rabatt.Pressekontakt:Agnes Hou+86-21-20265843houlingwei@unionpayintl.comOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell