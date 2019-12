UnionPay International vereinbart mit bedeutenden Institutionen im Asien-Pazifik-Raum Kooperation in der Kartenausstellung

Schanghai (ots/PRNewswire) - UnionPay erweitert zur Unterstützung des Austauschsvon Arbeitskräften zwischen China und anderen Ländern sein Auslandsgeschäft derKartenausstellungUnionPay International und acht Mainstream-Institutionen in fünf Ländern undRegionen des Asien-Pazifik-Raums kamen am 05. Dezember auf einem Treffen vonUnionPay Internationals regionalen Mitgliedsräten der Regionen Nordostasien,Südostasien und Süd-Pazifik in Schanghai zu einer Unterzeichnungs- undGeschäftsbeginns-Feier bezogen auf Vereinbarungen über die Ausstellung vonKarten zusammen. Shao Fujun, Chairman von China UnionPay, und Cai Jianbo,Chairman von UnionPay International, nahmen an der Zeremonie teil; und LiXiaofeng, CEO von UnionPay International, unterzeichnete zusammen mit denVorsitzenden von Partnerinstitutionen Vereinbarungen.Zu diesen Partnerinstitutionen gehören u. a. BOC Credit Card (International)Limited, die Bank of China Macau Branch, die PAObank, die Bangkok Bank, dieKBank, die Trade and Development Bank of Mongolia und Wooricard of South Korea.Die Partnerschaften beziehen sich auf die Ausstellung mehrerer physischerKartenprodukte, digitaler Karten und auf die Verkaufsförderung vonKartenprodukten und sind der neueste Fortschritt in der Lokalisierung desGeschäfts von UnionPay in der Region Asien-Pazifik.Die Lokalisierung des Geschäfts von UnionPay International tritt damit in eineneue Phase ein. Bislang sind in 57 Ländern und Regionen außerhalb Festlandchinasinsgesamt zirka 130 Millionen UnionPay-Karten ausgegeben worden - basierend aufeinem 177 Länder und Regionen umspannenden Akzeptanznetz. Seit diesem Jahr istdie Zahl der mit diesen UnionPay-Karten vorgenommenen Transaktionen um zirka 40Prozent gestiegen, auch sind die Karten von UnionPay in hohem Umfang inFestlandchina genutzt worden. Im letzten Jahr wurden in der Region Asien-Pazifik- der Hauptregion, in der sie ausgestellt wurden - zirka 18 MillionenUnionPay-Karten ausgestellt. Das entspricht zirka 30 Prozent der gesamtenBankkarten, die 2018 in der Region neu ausgestellt wurden.Shao Fuqjun bei seiner Begrüßungsrede: "Mit der schnellen Entwicklungfinanzieller Technologien durchläuft die weltweite Zahlungsbranche derzeitgrundlegende Veränderungen: [Ihre Lösungen] werden für den Nutzer immerbequemer, offener und geordneter." Die Mitgliedsräte von UnionPay Internationalsind für UPI eine bedeutende Plattform, um mit seinen Mitgliedern kommunizierenzu können. Auch erwartet UnionPay von den Räten, dass sie für Interessengruppender Branche als eine Plattform für tiefere Zusammenarbeit in den BereichenSystementwicklung, technische Standards, Akzeptanz und Ausstellung, mobileZahlungen, unterstützende Dienste sowie die Digitalisierung von Zahlungenfungieren. UnionPay möchte die sich bietenden Chancen zusammen mit seinenPartnern ergreifen, um Kunden bessere Zahlungsdienstleistungen anbieten zukönnen.Die auf der Veranstaltung unterzeichneten Vereinbarungen sehen vor: BOC CreditCard (International) Limited wird UnionPay-Kreditkarten ausstellen, derenInhaber dann UnionPays Dienstleistungen mobiler Zahlungen nutzen können. DieBank of China Macau Branch wird auf UnionPay-Kartenprodukte bezogeneVerkaufsförderungsaktivitäten durchführen, um Karteninhaber zu motivieren,UnionPay-Karten bei Käufen zu verwenden. Und die PAObank wird die in Kooperationmit UnionPay International erste virtuelle Bank sein, die virtuelleUnionPay-Debit-Karten an Konsumenten in Hongkong ausstellt. Darüber hinaus wirddie Bangkok Bank, die größte Handelsbank in Thailand, in großem UmfangTPN-UnionPay-Dual-Label-Debit-Karten in Thailand ausstellen. Und die KBank, diezweitgrößte Bank in Thailand, wird UnionPay-Kreditkarten ausstellen - das ersteMal, dass in hohem Umfang UnionPay-Kreditkarten in Thailand ausgestellt werden.Auf der Feier stellte die Trade and Development Bank of Mongolia erstmalig die"UnionPay Diamond Credit Card" aus. Auch stellte Wooricard of South Korea"K-CHECK"-UnionPay-Debit-Karten aus - das erste lokale UnionPay-Kartenprodukt,das speziell für Ausländer in Südkorea ausgestellt wird.Die UnionPay-Karte ist für Konsumenten vieler Länder und Regionen außerhalbFestlandchinas eine bedeutende Zahlungsoption. Auf die vorgenannten Märktebezogen zeigt sich: UnionPay ist bezogen auf die Ausstellung das größteKartenprogramm in der Mongolei. UnionPay-Karten sind in allen zehnMitgliedsstaaten des Verbands südostasiatischer Nationen (ASEAN) ausgestelltworden. UnionPay macht über 90 Prozent der in Hongkong im Umlauf befindlichenDebit-Karten und 50 Prozent der lokalen neu ausgestellten Kreditkarten aus. 95Prozent der in Macau im Umlauf befindlichen Debit-Karten sind UnionPay-Karten.Auch haben bezogen auf die Zahl der ausgestellten Karten im Durchschnitt 4 von 5Personen in Südkorea eine UnionPay-Karte.In den letzten Jahren hat UnionPay International in bedeutenden Regionenregionale Mitgliedsräte eingerichtet - mit dem Ziel, offene Plattformen für dieKooperation seiner Mitglieder zu schaffen. An diesem Treffen der regionalenMitgliedsräte nahmen Vertreter von über 40 Mitgliedern aus 19 Märkten teil,darunter u. a. Hongkong, Macau, Taiwan, Singapur, Thailand, Nepal undAustralien.Pressekontakt:Hou Lingwei+86-21-2026-5843Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114064/4460960OTS: UnionPay InternationalOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell