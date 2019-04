UnionPay International bietet Anwendern seiner mobilen Zahlungsdienste während der Maitag-Ferien einmalige Angebote

Shanghai (ots/PRNewswire) - Kurz vor Chinas ersten viertägigenMaitag-Ferien gewinnt der Outbound-Tourismusmarkt des Landesweiterhin an Fahrt. Laut der Statistiken mehrerer OTAs in Chinawerden etwa 60 % chinesischer Touristen während der Ferien insAusland verreisen, wobei ihre Zielorte zunehmend unterschiedlichausfallen.Bislang können Touristen UnionPay-Karten problemlos in 174 Ländernund Regionen nutzen. Seit Jahresbeginn lassen sich UnionPay-Kartenaußerdem immer leichter in Europa, Afrika und Südasien einsetzen. Vorkurzem schloss sich UnionPay International mit Zehntausendenbekannten Händlern in 40 Ländern und Regionen außerhalb FestlandChinas zusammen, um Inhabern von UnionPay-Karten Sonderrabatte vonbis zu 20 % einzuräumen. Von diesen teilnehmenden Händlern werdenüber 10.000 Rabatte für Kunden anbieten, die mit mobilenZahlungsprodukten von UnionPay bezahlen.UnionPay baut seine Servicekapazitäten weiter ausBisher sind UnionPay-Zahlungen bei über 26 Millionen Händlernaußerhalb Festland Chinas in beinahe allen beliebtenTouristendestinationen möglich, wobei UnionPay-Karten in immer mehrSektoren akzeptiert werden. In Europa werden UnionPay-Kartenbeispielsweise bereits in über 90 % der Länder und Regionenakzeptiert. Seit dem ersten Quartal 2019 ermöglichen auch mehrereF&B-Händler, Hotels und Supermärkte im Baltikum (Estland, Lettlandund Litauen) die Zahlung mit UnionPay-Karten, sodass dieGesamtannahmequote von UnionPay in diesen Ländern 50 % beträgt. InNordeuropa hat UnionPay in Dänemark kürzlich die 100 %-ige Annahmeerzielt, während in Schweden und Finnland immerhin über die Hälfteder lokalen Händler UnionPay-Karten akzeptieren.Da die UnionPay-App mittlerweile von über 150 Millionen Nutzernverwendet wird, wird die App von immer mehr Händlern außerhalbFestland Chinas akzeptiert, um chinesische Touristen anzulocken.Bislang können die Nutzer der UnionPay-App die von UnionPayangebotenen mobilen Zahlungsdienste in 46 Ländern und Regionenaußerhalb Festland Chinas einsetzen, einschließlich Zahlung mitQR-Code und kontaktlosem Bezahlen. Die QR-Code-Zahlung mit UnionPayist bei 200.000 Händlern außerhalb Festland Chinas möglich. Allein inHongkong und Macau haben 5.000 Händler, einschließlich des RosedaleHotel und Metropark Hotel, diesen Dienst seit Beginn des Jahreseingeführt. So beläuft sich die Zahl der Händler in Hongkong undMacau, die eine UnionPay-Zahlung mittels QR-Code akzeptieren, aufüber 14.000 Händler.Nutzer mobiler Zahlungsdienste von UnionPay erhalten bei immermehr Händlern SonderrabatteZu den Händlern, die für UnionPay-Karteninhaber während dieserMaitag-Ferien spezielle Angebote bereithalten, zählen internationaleFlughäfen, Einkaufszentren, bekannte Kaufhäuser, Restaurants,Autovermietungen, Hotels sowie beliebte Touristenattraktionen.Insbesondere die Flughäfen, die Sonderrabatte bieten, sind einentscheidender Sektor für UnionPay.Während der Ferien werden insgesamt 100 große Flughäfen in undaußerhalb Chinas Inhabern von UnionPay-Karten Sonderrabatte bieten,was 14 internationale Flughäfen in der Tschechischen Republik sowiein Südafrika und Indien umschließt, die dieses Jahr zum ersten Mal andieser Aktion teilnehmen. Neben Rabatten in Duty-Free-Shops erhaltenInhaber von UnionPay-Karten an diesen Flughäfen verschiedeneVorteile, wie z. B. die Buchung von Shuttle-Bussen zum ermäßigtenPreis an den Flughäfen in New York und San Francisco, WiFi-Zugriff amFlughafen in Kuala Lumpur und Zugang zur VIP-Lounge am MoskauerFlughafen.Auffällig ist, dass zunehmend viele Händler unterschiedlicher ArtKunden, die mit mobilen Zahlungsprodukten von UnionPay bezahlen,spezielle Rabatte anbieten. Diese Händler befinden sich hauptsächlichin Hongkong, Macau, Taiwan, der Südsee, Südkorea, Südost-Asien undRussland. Darüber hinaus wird in großen Duty-Free-Shops undMarkengeschäften erstmals ein Rabatt für UnionPay QR-Code-Zahlungengeboten. Beispielsweise bieten Shila Duty-Free in Südkorea und ThomasSabo in Singapur Nutzern der UnionPay-App Rabatte an, wenn diese abeinem bestimmten Betrag über UnionPay-QR-Code bezahlen.Kunden, die mobile kontaktlose Zahlungsdienste von UnionPaynutzen, können für Transport und in Lebensmittelgeschäften ebenfallsvon Angeboten profitieren. Beispielsweise erhalten Touristen einenRabatt, wenn Sie den mobilen Zahlungsdienst QuickPass von UnionPaynutzen, um den Moscow Aeroexpress oder Kaohsiung MRT zu nutzen.Sofortrabatte gibt es außerdem bei kontaktlosen UnionPay-Zahlungen inWoolworths-Supermärkten in Australien sowie bei CR Vanguard inHongkong.Pressekontakt:Agnes Hou+86-21-2026-5843Houlingwei@unionpayintl.comOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell