Unimog und G-Klasse: Gipfeltreffen der Gelände-Giganten Auf dem Gelände des G-Class Experience Center zeigen die beiden Legenden, was Offroad alles möglich ist MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN (AUDIO)

Graz (ots) -Anmoderation:Wohl dem Autohersteller, der in seinem aktuellen Portfolio einFahrzeug hat, das als Legende bezeichnet wird. Noch besser ist es,wenn es deren gleich zwei gibt. So wie Mercedes-Benz mit dem Unimogund der G-Klasse. Und wenn dann zu einem Event mit dem Namen "Unimogmeets G-Klasse" eingeladen wird, dann winkt ein echtes Abenteuer. Ortist das nagelneue G-Class Experience Center in Graz. Der künstlichaufgeschüttete Berg bietet dort Berg- und Talfahrten mit bis 70 und80 % Steigungen Und damit der Spaß auch ein bisschen Nervenkitzelbringt, gibt es Strecken mit verschiedenen Untergründen: vom losenSchotter über feinen Kies und festen Lehm über Wasserdurchfahrten biszu Felskletter-Passagen. Hier also sollen Unimog und G-Klasse zeigen,dass sie im Gelände zur Höchstform auflaufen. Doch kann man zwei sounterschiedliche Fahrzeuge überhaupt miteinander vergleichen? KarstenFuchs, im Unternehmen zuständig für die Special Trucks:O-Ton Karsten FuchsDie Antwort heißt: 'Ja' und 'Nein'. Auf der einen Seite sindnatürlich beide Fahrzeuge in ihrer Klasse unerreicht in derGeländefähigkeit. Sie sind Ikonen seit Jahrzehnten: Die G-Klasse seit40 Jahren, der Unimog schon seit über 70 Jahren. Und trotzdem sindsie natürlich sehr verschieden. (0:17)Und weil wir schon beim knallgelben Unimog stehen, fängt dieTestfahrt auch mit dem an. Beim Einstieg wird klar: Das ist einNutzfahrzeug, es geht ins Fahrerhaus ganz schön hoch. Aber das istkein Vergleich zu dem, was den Unimog auf dem eigens aufgeschüttetenHügel erwartet:O-Ton Karsten FuchsJetzt fahren wir die 70 Prozent aufwärts. Das ist eine betonierteSteigung hier. Wir machen einen niedrigen Gang rein. UndDifferenzialsperren zur Sicherheit, damit alle Räder stets Traktionbehalten. Wir fahren etwas schräg an, das Fahrzeug neigt sich nachlinks zur Seite, sehr spektakulär. Mit ganz niedriger Drehzahl undtrotzdem sehr viel Drehmoment geht's jetzt bergauf. (0:23)70 Prozent hört sich nicht nur viel an, es ist extrem. Aus demFahrerhaus heraus ist nur noch der Himmel zu sehen. Aber der Unimogklettert den Hang geradezu spielerisch hinauf. Möglich macht das derzuschaltbare Allradantrieb mit Längs- und Quersperren sowie achtVorwärts- und sechs Rückwärtsgängen. Dieser "Master off the road"bewältigt Steigungen bis zu 100 Prozent. Er kann sich bis zu 76Prozent schräg legen und erreicht eine Watfähigkeit von bis zu einemMeter zwanzig. Spätestens jetzt wird klar, warum diesesSpezialfahrzeug überall dort zum Einsatz kommt, wo nichts mehr geht:auf verschneiten Autobahnen, bei der Bergung Verletzter im unwegsamenGelände, bei Waldarbeiten auf tiefem Boden. Doch wer oben ist, mussauch wieder runter. Und da kann es einem schon etwas mulmig werden.Karsten Fuchs allerdings sitzt total entspannt am Steuer.O-Ton Karsten FuchsMit der Fußbremse bremsen muss man im Regelfall gar nicht. Esgenügt einfach, jetzt gegen die Motorbremse zu fahren und so dasFahrzeug kontrolliert die 70 Prozent Steigung nach unten zu bewegen.(0:13)Der Unimog kann wirklich alles, er schafft die 80-prozentigeSteigung vorwärts und rückwärts, er kommt auf der glatten Betonpistegenauso zurecht wie mit Kies- oder Geröllstrecke. Seit 70 Jahrenschon gibt es diesen Alleskönner und damit wird er schon 30 Jahrelänger gebaut als die Mercedes-Benz G-Klasse. Die feiert in diesemJahr aber auch schon 40. Geburtstag. Und auch sie muss jetzt zeigen,was im extrem anspruchsvollen Gelände alles möglich ist. Mit KurtTomberger, dem Leiter Projekte und Sonderfahrzeuge am Steuer, geht esauf Berg- und Talfahrt:O-Ton Kurt TombergerWir haben da eine Steigung, die ist 80 Prozent. Die G-Klasse fährtbis 100 Prozent. Theoretisch wäre noch ein bisschen mehr möglich,aber das ist immer eine Frage der Traktion. (0:11)Scheinbar mühelos schafft die G-Klasse diese Steigung. KurtTomberger hält sogar mittendrin mal an. Möglich machen das derserienmäßige Leiterrahmen und drei 100-Prozent-Differenzialsperren.Mit der Geländeuntersetzung LOW RANGE kommt die G-Klasse nahezuüberall durch. Ihre Steigfähigkeit beträgt bei entsprechendemUntergrund bis zu 100 Prozent, in Schräglagen von 35 Grad bleibt dieG-Klasse fahrstabil und mit einer Wattiefe von 70 cm sind auchkleinere Wasserläufe ohne Schwierigkeiten durchfahrbar. Und genausogut, wie wir hoch gekommen sind, bringt uns die G-Klasse auch wiederrunter:O-Ton Kurt TombergerDas ist jetzt eine Geröllstrecke mit losem Untergrund. Wir habendas ABS abgeschaltet, wenn wir Differenzialsperren haben. Das heißt,man kann einen Keil bremsen. Bei der neuen G-Klasse haben wir jetzteine Offroad Kamera, damit man - in solchen Situationen - im Prinzipden Weg sieht, obwohl man quasi beim Rausschauen nichts mehr sehenkann. (0:22)Rund eine halbe Stunde hat die Geländefahrt mit G-Klasse undUnimog gedauert. Spätestens jetzt ist klar, warum die beidenAusnahmekönner weltweit eine eingeschworene Fangemeinde haben. Beideverfügen über höchste Robustheit und Langlebigkeit sowie über eineenorme Variantenvielfalt, mit der fast jeder Kundenwunsch erfülltwerden kann.O-Ton Kurt TombergerBeides sind Spitzenprodukte für den Offroad. Die G-Klasse hat nochmehr Vorteile Onroad, vor allem die neue G-Klasse. 