Unilever setzt sich weltweit verstärkt gegen Tierversuche ein - Dove von PETA als tierversuchsfreie Marke zertifiziert (FOTO)

Hamburg (ots) -Unilever hat seine Unterstützung für ein weltweites Verbot vonTierversuchen für Kosmetika im Rahmen einer neuen Zusammenarbeit mitder globalen Tierschutzorganisation Humane Society International(HSI) bekannt gegeben. Ziel ist es, Gesetzesreformen inSchlüsselmärkten zu erwirken, die Tierversuche für Kosmetikaunterbinden.David Blanchard, Chief Research & Development Officer beiUnilever, erklärt: "Tierversuche für Kosmetika sind in der EU seit2013 verboten. Wir hoffen, dass ein ähnliches Verbot auch globalumgesetzt und die Akzeptanz alternativer Testmethoden beschleunigtwird. Ziel ist es, gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche fürKosmetika abzuschaffen." Unilever wird die weltweite#BeCrueltyFree-Initiative von HSI unterstützen. Diese sieht eineReform der gesetzlichen Grundlagen in wichtigen Kosmetikmärkten vor,um Tierversuche und den Handel mit an Tieren getestetenKosmetikprodukten zu verbieten.Als weiteres wichtiges Beispiel für sein Engagement hat Unileverkürzlich bekannt gegeben, dass Dove - Unilevers größte Marke imBereich Beauty & Personal Care - von PETA (People for the EthicalTreatment of Animals, zu Deutsch: "Menschen für den ethischen Umgangmit Tieren") als tierversuchsfreie Marke zertifiziert wurde. AbAnfang 2019 werden Dove Produkte das PETA-Cruelty-Free-Logo auf derVerpackung tragen.Diese Anstrengungen von Unilever würdigt PETA und stuft dasUnternehmen als "Company Working for Regulatory Change" ein. Dasbedeutet, dass Unilever nirgendwo auf der Welt Tests an Tierendurchführt, es sei denn, dass diese ausdrücklich gesetzlichvorgeschrieben sind. Das Engagement von Dove geht, wie beschrieben,sogar weit darüber hinaus.Unilever setzt sich als weltweit führender Konsumgüterherstellerbereits seit über 30 Jahren dafür ein, Tierversuche fürKosmetikprodukte zu beenden. Inzwischen übernimmt das Unternehmen indiesem Zusammenhang eine führende Rolle, indem es mit Behörden,Nichtregierungsorganisationen und anderen Unternehmen für einweltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetika zusammenarbeitet."Wir sind sehr zuversichtlich, dass durch diese Zusammenarbeit baldalle kosmetischen Produkte weltweit ganz ohne Tierversuche auskommenwerden ", meint Blanchard.Pressekontakt:Für Rückfragen:Nadja KleszczTelefon: +49 (0)40 3493 1164E-Mail: Mediarelations.de@unilever.comOriginal-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell