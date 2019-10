Unilever kündigt ehrgeiziges Engagement für eine abfallfreie Welt an

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Bis 2025 wird das globale Konsumgüterunternehmen mehr als 100.000Tonnen Kunststoffverpackungen eliminieren und mehrKunststoffverpackungen sammeln und verarbeiten als es verkauftLondon und Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Unilever,Eigentümer von Marken wie Dove, Ben & Jerry, Lipton und Omo, hat seinehrgeiziges Engagement zur Reduzierung von Kunststoffabfällen und zurSchaffung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe angekündigt.Unilever hat folgende Maßnahmen bis 2025 bestätigt:- Halbierung der Verwendung von neuem Kunststoff durch Reduzierungder gesamten Verwendung von Kunststoffverpackungen um mehr als100.000 Tonnen und die beschleunigte Verwendung von recyceltemKunststoff- Sammlung und Verarbeitung von mehr Kunststoffverpackungen alsverkauft werdenDamit ist Unilever das erste große globale Konsumgüterunternehmen,das sich zu einer absoluten Kunststoffreduzierung in seinem gesamtenPortfolio verpflichtet hat.Unilever ist bereits auf dem besten Weg, seine bestehendenVerpflichtungen zu erfüllen, um bis 2025 sicherzustellen, dass allseine Kunststoffverpackungen wiederverwendbar, recycelbar oderkompostierbar sind, und mindestens 25 % recycelten Kunststoff inseinen Verpackungen zu verwenden.Alan Jope, CEO von Unilever, meinte dazu: "Plastik hat seinenPlatz, aber dieser Platz ist nicht in der Umwelt. Nur durch schnellesund radikales Handeln an allen Stellen im Kunststoffkreislauf könnenwir Kunststoffabfälle vermeiden.Unser Ausgangspunkt sollte ein Design sein, das die Menge anKunststoff, die wir verwenden, reduziert und gleichzeitigsicherstellt, dass das, was wir verwenden, zunehmend aus recyceltenQuellen stammt. Wir setzen uns auch dafür ein, dass unsere gesamtenKunststoffverpackungen wiederverwendbar, recycelbar oderkompostierbar sind.Dies erfordert ein grundlegendes Umdenken in Bezug auf unsereVerpackungen und Produkte. Es erfordert von uns, neue und innovativeVerpackungsmaterialien einzuführen und neue Geschäftsmodelle, wieWiederverwendungs- und Nachfüllformate, mit beispielloserGeschwindigkeit und Intensität aufzuskalieren."Unilevers Engagement erfordert, dass das Unternehmen bis 2025jährlich rund 600.000 Tonnen Kunststoff sammelt und verarbeitet. Dieswird durch Investitionen und Partnerschaften ermöglicht, die dieInfrastruktur der Abfallwirtschaft in vielen der Länder, in denenUnilever tätig ist, verbessert.Herr Jope fügte hinzu: "Unsere Vision ist eine Welt, in der allezusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Kunststoff in derWirtschaft und nicht in der Umwelt bleibt. Unser Kunststoff istunsere Verantwortung. Deshalb haben wir uns verpflichtet, im Rahmenunserer Bemühungen für eine Kreislaufwirtschaft mehr zurückzugewinnenals wir verkaufen. Eine gewaltige, aber herausfordernde Aufgabe, diedazu beitragen wird, die weltweite Nachfrage nach recyceltemKunststoff zu steigern.Ellen MacArthur, Gründer der Ellen MacArthur Foundation, meintedazu: "Die heutige Ankündigung von Unilever ist ein wichtiger Schrittzur Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. DurchEliminieren unnötiger Verpackung mit Innovationen wie Nachfüllen,Wiederverwenden und Konzentrate und gleichzeitiges Steigern derVerwendung von recyceltem Kunststoff demonstriert das Unternehmen,wie Unternehmen von neuen Kunststoffen wegnavigieren können. Wirfordern andere auf, dem Beispiel von Unilever zu folgen, damit wirgemeinsam den Kunststoff, den wir nicht brauchen, eliminieren undinnovativ sein können, damit das, was wir brauchen, in Umlaufgebracht wird, und wir schließlich ein Wirtschaftssystem aufbauenkönnen, in dem Kunststoffverpackungen nie zu Abfall werden."Seit 2017 hat Unilever seinen Ansatz bei Kunststoffverpackungendurch seine "Less, Better, No Plastic"-Devise transformiert.Mit Less Plastic hat Unilever neue Verpackungs- undLiefermöglichkeiten erforscht, einschließlich Konzentraten, wie z.B.das neue Cif Eco-Refill, das 75 % des Kunststoffs ersetzt, und neueNachfüllstationen für Shampoo und Waschmittel, die in Geschäften,Universitäten und mobilen Verkaufsstellen in Südostasien eingeführtwurden.Better plastic hat zu bahnbrechenden Innovationen geführt, wiez.B. dem neuen nachweisbaren Pigment, das von Axe (Lynx) und TRESemméverwendet wird, und schwarzen Kunststoff recycelbar macht, damit ervon Scannern in Recyclinganlagen erkannt und sortiert werden kann.Oder die "Festival Bottle" von Lipton, die aus 100 % recyceltemKunststoff besteht und nach einem Pfandsystem gesammelt wird.Mit No plastic hat Unilever Innovationen auf den Markt gebracht,darunter Shampoo-Riegel, nachfüllbare Zahnpastatabletten, Deostifteaus Karton und Bambus-Zahnbürsten. Unilever hat sich zudem bei derLoop-Plattform angemeldet, die neue Möglichkeiten für die Lieferungund Sammlung von wiederverwendbaren Produkten aus dem Haushalt derVerbraucher erforscht.Als Teil der heutigen Ankündigung hat Unilever auf seiner Websiteein Video veröffentlicht, das sich mit dem Thema Ozeanplastikbeschäftigt und in dem sich das Unternehmen verpflichtet, seinenBeitrag zu leisten, damit "der blaue Planet wieder blau" wird.Hinweise an die RedaktionUnilevers Kunststoffverpackungsbilanz beträgt gegenwärtig 700.000Tonnen jährlich (einschließlich der jüngsten Akquisitionen).Das Unternehmen geht aktuell zwei Verpflichtungen ein:1) Bis 2025 Reduzierung der neuen Kunststoffverpackungen um 50 %,wobei ein Drittel (mehr als 100.000 Tonnen) aus der absolutenKunststoffreduzierung stammt.Mehr als 100.000 Tonnen werden aus der absoluten Reduzierungresultieren, da das Unternehmen in Mehrwegverpackungen(wiederverwendbar und/oder wiederbefüllbar) und "Lösungen ohneKunststoff" investiert (alternative Verpackungsmaterialien oderunverpackte Produkte) und die Kunststoffmenge in bestehendenVerpackungen reduziert (Konzentration). Der Ersatz von nichtrecycelten Kunststoffverpackungen durch recycelte Kunststoffe trägtzur verbleibenden Reduzierung bei. Unilever wird die Gesamttonnen derjährlich verwendeten neuen Kunststoffverpackungen mit denGesamttonnen der neuen Kunststoffverpackungen vergleichen, die 2018verwendet wurden. Als Ergebnis dieses Vergleichs verpflichtet sichUnilever bis 2025 eine Kunststoffverpackungsbilanz von nicht mehr als350.000 Tonnen zu erreichen.2) Bis 2025 mehr Kunststoffverpackungen sammeln und verarbeitenals verkauft werdenUnilevers Engagement erfordert, dass das Unternehmen bis 2025jährlich rund 600.000 Tonnen Kunststoff sammelt und verarbeitet. Diesist weniger als die derzeitige Bilanz von 700.000 TonnenKunststoffverpackung, denn sie spiegelt die absolute Reduzierung von100.000 Tonnen wider, zu der wir uns verpflichtet haben (siehe oben).Unilever wird diese Verpflichtung einhalten durch:1. Investitionen und Partnerschaften zur Verbesserung derAbfallwirtschaftsinfrastruktur2. Kauf und Verwendung von recyceltem Kunststoff in der Verpackung3. Teilnahme an erweiterten verantwortungsvollen Plänen seitens derProduzenten, wobei Unilever für die Sammlung seinerVerpackungsmaterialien direkt bezahltUnilever wird die Gesamttonnen an Kunststoffverpackungen, die dasUnternehmen in einem Jahr sammelt und verarbeitet, mit der Menge derKunststoffverpackungen vergleichen, die es verwendet hat.In den letzten fünf Jahren hat Unilever mit vielen Partnernzusammengearbeitet, um Kunststoffverpackungen zu sammeln, darunterdas United Nations Development Programme, das die Trennung, Sammlungund das Recycling von Verpackungen in ganz Indien unterstützt.Darüber hinaus hat das Unternehmen fast 3.000 Abfallbanken inIndonesien eingerichtet, die mehr als 400.000 Menschen Gelegenheitgeben, Ihren Abfall zu recyceln. In Brasilien arbeitet Unilever seitlangem mit dem Einzelhändler Grupo Pão de Açúcar zusammen, um dieSammlung von Abfällen über Abgabestationen zu fördern.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/985446/Unilever_Logo.jpgPressekontakt:Unilever PLC: Unilever House100 Victoria EmbankmentLondon EC4Y 0DYUnited KingdomPress-Office.London@Unilever.comTulchan Communications: Jonathan SibunGuy Bates+44-(0)207-353-4200Original-Content von: Unilever Plc, übermittelt durch news aktuell