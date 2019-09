Unilever erzielt 100 % erneuerbare Elektrizität auf fünf Kontinenten

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

- 100 % des Netzstroms in Afrika, Europa, Lateinamerika undNordamerika kommt aus erneuerbaren Quellen- Standorte auf fünf Kontinenten konnten 100 % Netzstrom auserneuerbaren Energien erzielen und sind damit dem Ziel von Unileverfür 2020 vorausLondon und Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Unilever gabheute bekannt, dass seine Produktionsstätten, Büros,F&E-Einrichtungen, Rechenzentren, Lager und Vertriebszentren auf fünfKontinenten nun zu 100 % mit Netzstrom aus erneuerbaren Energienversorgt werden.Soweit dies möglich war, wurde Unilevers Übergang zu Strom auserneuerbaren Quellen durch Unterstützung der Entwicklung globalerMärkte für erneuerbare Energien erreicht, wobei 38 % des Netzstromsüber Stromabnahmevereinbarungen (PPAs/Power Purchase Agreements) undÖkostromtarife bereitgestellt wurden.Wo dies nicht möglich war, hat Unilever RECs (Renewable EnergyCertificates) erworben. Es handelt sich um offen gehandelteZertifikate, die an die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiengekoppelt sind.Dazu meinte Sam Kimmins, Leiter von RE100 bei der Climate Group:"Herzlichen Glückwunsch an Unilever! 100 % erneuerbareElektrizität auf fünf Kontinenten erreicht zu haben, bedeutet, dassdas Unternehmen in Bezug auf sein RE100-Ziel auf dem Weg zurKlimaneutralität bis spätestens 2030 schnell vorankommt. Mit ihrerMitgliedschaft bei RE100 senden globale Unternehmen wie Unilever einstarkes Nachfragesignal an die wenigen Märkten, in denen erneuerbareEnergien noch schwer zugänglich sind. Sie möchten erneuerbaren Stromvor Ort zu einem erschwinglichen Preis beziehen können, und zwarjetzt."Die heutige Ankündigung geht dem Auftritt von Unilever bei derEröffnungsfeier der Klimawoche in New York City und der Teilnahme amUnited Nations Secretary General's Climate Action Summit voraus, aufdem sich Unilever gemeinsam mit führenden Vertretern aus Regierungund Wirtschaft dafür einsetzt, dass der Anstieg der globalenDurchschnittstemperatur um 1,5°C im Einklang mit dem Pariser Abkommenbegrenzt werden muss.Unilevers Errungenschaft ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zumZiel, bis 2030 ein klimaneutrales Unternehmen zu werden. Unilever hatmit Partnern weltweit zusammengearbeitet, um an den eigenenStandorten Strom aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, wobeiSolarstrom bereits in Unilever-Einrichtungen in 18 Ländern genutztwird.Marc Engel, Chief Supply Chain Officer bei Unilever, meinte dazu:"Der Klimawandel ist eine der dringendsten Herausforderungen, vorder wir alle stehen. Unser Team hat hart daran gearbeitet, Verträgeüber erneuerbare Energien für unsere Standorte auf fünf Kontinentenauszuhandeln, die unsere Ziele für 100 % erneuerbare Energie schnellnäherkommen lassen."Natürlich gibt es noch viel zu tun, doch wir hoffen, dass dieheutige Ankündigung weitere Maßnahmen an anderen Standorten anregenund dazu beitragen wird, zu beweisen, dass es möglich ist, dieKlimakrise zu bekämpfen und die globale Erwärmung auf 1,5 GradCelsius zu begrenzen. Erneuerbare Energie ist machbar."Ein wesentlicher Beitrag zur heutigen Ankündigung ist UnileversInvestition in Energieeffizienz-Programme, die zu einer Reduzierungdes Gesamtenergieverbrauchs und zur Halbierung der CO2-Emmissionenpro Produktionstonne seit 2008 sowie zur Einführung derSolarstromerzeugung vor Ort geführt haben.Es gab keine Netto-Zusatzkosten, um zu diesem Punkt zu gelangen.Einsparungen, die Unilever durch Mechanismen wie PPAs erzielenkonnte, haben zusätzliche Kosten ausgeglichen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/985446/Unilever_Logo.jpgPressekontakt:Press-Office.London@unilever.comTulchan Communications: Guy BatesUnilever@tulchangroup.com+44-(0)207-353-4200Original-Content von: Unilever Plc, übermittelt durch news aktuell