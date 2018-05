Unilever Young Entrepreneurs Awards 2018: Junge Unternehmer gesucht

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Hamburg (ots) - Die Unilever Young Entrepreneurs Awards 2018 sindgestartet. In Kooperation mit der University of Cambridge suchtUnilever nach jungen Unternehmern im Alter von 18 bis 35 Jahren, diemit ihrer nachhaltigen Idee die größten sozialen und ökologischenProbleme unserer Zeit angehen. Zu gewinnen gibt es neben 50.000 Euroein individuell zugeschnittenes Mentoring-Programm, das den Gewinnerfür insgesamt zwölf Monate unterstützt und begleitet.In diesem Jahr stehen die Young Entrepreneurs Awards ganz imZeichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Gesuchtwerden Beiträge zu den acht Kernthemen Kein Hunger, Gesundheit undWohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechter-Gleichstellung,sauberes Wasser und Sanitärversorgung, menschenwürdige Arbeit undWirtschaftswachstum, verantwortungsvolle Konsum- undProduktionsmuster sowie Maßnahmen zum Klimaschutz.Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 29. Juni 2018. Wer sichschon bis zum 8. Juni bewirbt, hat zudem die Chance auf einespezielle, zweistündige Business-Beratung mit Experten des CambridgeInstitute for Sustainability Leadership.Alle Informationen zum Wettbewerb gibt es unter:https://youngentrepreneursawards.unilever.com/Pressekontakt:Unilever Deutschland GmbHSaskia LeisewitzTel.: +49 (0)40 3493 1164Fax: +49 (0)40 3493 3520E-Mail: Mediarelations.de@unilever.comOriginal-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell