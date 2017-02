Unilever NV (UNA): Darum geht es nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Rückblick: Der niederländisch-britische Konsumgüterkonzern Unilever (ISIN: NL0000009355) will einfach nicht so recht in Schwung kommen. Nachdem die Kurse bereits im Herbst des vorigen Jahres nachhaltig unter Druck kamen, sah es im Dezember noch ganz danach aus, als ob sich hier eine nachhaltige Trendwende einstellen könnte. Die Kurse stabilisierten sich über den gleitenden Durchschnitten. Doch der neuerliche Durchbruch nach unten beschert der Aktie erneute Verkaufssignale.

Meinung: Die Bären scheinen sich auf einen nachhaltigen Ausverkauf nach unten vorzubereiten. Nachdem die Kurse nicht nach oben wollten, haben sie gute Chancen, das Wertpapier erneut nach unten zu drükken. Gehen wir unter das Tief der vorigen Woche, ist ein weiterer scharfer Impuls nach unten quasi vorprogrammiert. Diese Chance wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen.

Setup: Lesen Sie das konkrete und ausführliche Setup mit allen wichtigen Marken (Einstieg, Stopp- und Zielkurs) im investoralert PREMIUM. Jetzt hier anmelden!