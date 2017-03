Unilever: Margenverbesserungen in allen Sparten!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Unilever hat im vergangenen Jahr weniger umgesetzt, aber mehr verdient. Die operative Marge verbesserte sich von 14,1 auf 14,8%. Insgesamt lagen die Ergebnisse etwas unter unseren Erwartungen. Einen höheren Umsatz erwirtschaftete der Konzern lediglich in der Sparte Körperpflege. Besonders gefragt waren die Marken Rexona, Dove und Sunsilk. Margenverbesserungen gab es dagegen in allen Sparten.

Unilever will im Wesentlichen durch Akquisitionen wachsen

Verantwortlich dafür war die hohe Nachfrage nach PremiumMarken wie Knorr, Hellmann’s und MagnumEis sowie hochpreisigen Waschmitteln. Regional ist Unilever nur in den Schwellenländern Asiens und Afrikas aufgrund erheblicher Preiserhöhungen gewachsen. Dort und in Amerika ist auch die Profitabilität gestiegen. In Europa wird es dagegen immer schwieriger, höhere Preise durchzusetzen. Mit der britischen Supermarkkette Tesco kam es zum Streit, sie nahm Unilever-Produkte aus den Regalen.

Das Management hat keine konkrete Jahresprognose abgegeben, will aber mit weiteren Kostensenkungen und Prozessoptimierungen die operative Marge bis 2019 jährlich um 0,4 bis 0,9 Prozentpunkte steigern, doppelt so stark wie bisher geplant. Organisches Umsatzwachstum ist dem Konzern weniger wichtig. Wachsen will Unilever im Wesentlichen durch Akquisitionen. Dafür stehen jährlich 1 bis 3 Mrd € zur Verfügung.

