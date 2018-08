Unilever: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

Unilever, ein Unternehmen aus dem Markt "Persönliche Produkte", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 4435,67 GBP im Plus (+0.81 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Die Aussichten für Unilever haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,55 und liegt mit 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products) von 25,52. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Unilever auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Unilever-Aktie ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Unilever erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 23 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 11 "Buy"-, 11 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Unilever-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (4 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (4415 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 0,34 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4400 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Unilever erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.