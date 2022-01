Unilever-Aktie: Das wird nun wichtig!

Die Aktie des niederländisch-britischen Konsumgüterherstellers Unilever hat in den letzten Tagen starke Ausschläge sowohl in die eine als auch in die andere Richtung erlebt. Zu Wochenbeginn waren die Kurse mit einem Abwärts-Gap zunächst deutlich gefallen. Der Dienstag brachte weitere Verluste mit sich. Am Mittwoch eröffnete die Aktie zwar noch ein Stück tiefer, bekam im Tagesverlauf aber die Kurve und ging mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung