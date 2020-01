Unilever-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Die Unilever-Aktie befindet sich bereits seit Ende 2010 in einem Aufwärtstrend. Innerhalb dieses Trendverlaufs bildete sich Anfang 2014 ein noch steilerer Aufwärtstrend, der den Kurs Anfang September bis auf 57,77 Euro ansteigen ließ. In den letzten Monaten haben die Bären den Kurs wieder etwas zurückkommen lassen, am 8. Januar wurde ein Tief bei 49,50 Euro markiert.

Anschließend konnte die Aktie wieder zulegen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung