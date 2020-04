Unilever-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Nach den vielen Aufs und Abs vom Donnerstag halten sich die Anleger an diesem Freitag mit Käufen oder Verkäufen zurück. Der DAX pendelt bei einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen um den Schlusskurs des Vortages und notiert zur Stunde mit 0,21 Prozent leicht im Plus. Doch das könnte auch die Ruhe vor dem Sturm sein, denn am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit wird der aktuelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung