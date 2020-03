Unilever-Aktie: Zu Unrecht abgestraft?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Unilever könnte am Ende sogar einer der Profiteure des Corona-Virus sein. Das Unternehmen verkauft eine Menge an Konsumgütern, die zurzeit sehr stark nachgefragt werden. Immer mehr Leute reagieren panisch auf die neue „Gesundheitskrise". In Deutschland wurden teilweise schon Regale an Desinfektionsmittel leergekauft. Trotzdem dürfte am Ende der Effekt marginal sein, wenn die Temperaturen nämlich ansteigen, wird vermutlich auch die Verbreitung der



