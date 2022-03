Unilever-Aktie: Die Sorgen werden immer größer!

Schon vor dem Krieg in der Ukraine befand die Unilever-Aktie sich nicht unbedingt in der besten Verfassung. Jetzt aber scheint das Papier endgültig den Boden unter den Füßen zu verlieren. Von zuvor 46 Euro ging es in kurzer Zeit bis auf aktuell nur noch gut 40 Euro abwärts, was dem tiefsten Stand seit dem Corona-Crash im Jahr 2020 entspricht.

Für die große ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung