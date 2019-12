Unilever Aktie: Rückschlag – mit Hoffnung auf Besserung!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Unilever gerät wegen lascher Geschäfte in Teilen Afrikas und in Asien in die Bedrängnis. Wie aus Medienberichten hervorgeht, musste der Verbrauchsgüterkonzern am Dienstag wegen der schwächer als erwarteten Wirtschaftsentwicklung eine Umsatzwarnung veröffentlichen.

Unilever wird langjährige Zielspanne beim Umsatzwachstum wohl verfehlen

Demnach wird der bereinigte Umsatzzuwachs in 2019 etwas unter der bisherigen Zielspanne liegen. Bisher hatte Unilever die untere Hälfte der mehrjährigen Zielspanne (Umsatzwachstum: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



