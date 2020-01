Unilever Aktie: Nichts zu machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Nachdem Unilever im Dezember die eigene Prognose für das Jahr 2019 zurückschraubte, tat sich die Aktie des Unternehmens an der Börse sichtlich schwer. Die Aktionäre reagierten auf den neuerlichen Ausblick sofort mit heftigen Kursverlusten. Von einer Erholung kann noch immer keine Rede sein. Stattdessen verliert die Unilever Aktie immer weiter an Wert. Allein in der letzten Woche ging es um knapp ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung