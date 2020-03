Unilever Aktie: Ein Lebenszeichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Lange Zeit kannte die Aktie von Unilever nur eine Richtung: nach unten. Am Montag konnten die Aktionäre sich aber ausnahmsweise mal über steigende Kurse freuen. An der Börse in London ging es für das Papier um 2,64 Prozent aufwärts, an den hiesigen Märkten betrug das Plus sogar fast vier Prozent. Das ist zweifellos ein Lebenszeichen der Aktie, Grund zur Euphorie gibt ...



