Unilever-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Unilever-Aktie hat zuletzt einen deutlichen Kurssprung hingelegt. Nach Vorlage der Halbjahreszahlen stieg die Aktie per Kurslücke (Gap up) auf 51,40 Euro. In dieser Woche wurde ein Hoch bei 52,30 Euro markiert. Anleger zeigten sich ob der vorgelegten Zahlen zufrieden. Der Verbrauchsgüterkonzern profitierte vom Hang der Kunden zu Hamsterkäufen infolge der Corona-Pandemie und steigerte seinen Nettogewinn auf 3,28 Mrd. Euro.



