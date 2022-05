Unilever Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

An der Börse London notiert die Aktie Unilever am 19.05.2022, 11:02 Uhr, mit dem Kurs von 3449.83 GBP. Die Aktie der Unilever wird dem Segment "Persönliche Produkte" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Unilever auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,98. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Unilever zahlt die Börse 18,98 Euro. Dies sind 43 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Persönliche Produkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 33,17. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,83 % ist Unilever im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (2141,61 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2137,78 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Unilever als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 5 Hold, 1 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 3 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 4100 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 13,07 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 3626 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".