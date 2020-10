Unilever Aktie: Deswegen läuft es schleppend!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Unilever PLC (NYSE:UL) meldete am Mittwoch ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 4,4% im dritten Quartal 2020. Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich in den Schwellenländern um 5,3% und in den entwickelten Märkten um 3,1%.

Das FMCG-Unternehmen kündigte außerdem eine Quartalsdividende von 0,4104 Euro an, die im November an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll.

Wichtige Höhepunkte für das dritte Quartal

Unilever meldete einen Quartalsumsatz von 12,9



